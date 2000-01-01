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ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 100 %
Произведено на оборудовании Wehrhahn - известного немецкого концерна, лидирующего в Европе и мире.
Лучшие эксплуатационные характеристики.
Класс прочности на сжатие - B3.5 при плотности D500!
Коэффициент теплопроводности - 0.11 Вт/м×с
Самый высокий предел огнестойкости - REI 360
Полностью автоматизированное производство
Значительное снижение конечной цены продукта
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3 700 Руб./м3
Размер, мм 625x250x400
Плотность, кг/м3 500
Класс прочности B 3.5
Теплопроводность, Вт/м*С 0.11
Марка морозостойкости F100
Упаковка 2 м3 (32 шт.)
3 700
Руб./м3
Размер, мм 625x250x250
Упаковка 1.875 м3 (48 шт.)
3 800 Руб./м3
Размер, мм 625x250x100
Упаковка 1.875 м3 (120 шт.)
3 800
Руб./м3
Размер, мм 625x250x50
Упаковка 1.875 м3 (240 шт.)
300 - 830 руб 400 - 900 руб
375 - 850 руб 150 - 750 руб
100 - 740 руб
Шлифовальная доска
Суммарная экономия денежных средств составляет до 50% благодаря высокой скорости выполнения работ, безотходному использованию клея при кладке, отсутствию необходимости в использовании электричества, воды, инструмента, транспорта, разгрузки, складирования и хранении. Клей уже готов к работе.
Высокая адгезионная прочность, широкие возможности для передачи нагрузки. Высокая морозоустойчивость, высокая влагостойкость, устойчивость к образованию плесени и грибков.
Клей для кладки ликвидирует мостики холода. Улучшенные теплоизолирующие характеристики достигаются благодаря структуре, препятствующей проникновению воды, водяных паров, воздуха, а также низкой теплопроводности соединения.
Кремнеземистый компонент, цемент и гипс загружается фронтальным погрузчиком на транспортерную ленту
Смесь подвергается мокрому помолу
Кратковременное погружение виброигл обеспечивает равномерность смеси
После камеры предварительного созревания массив подвергается струнной резке, обеспечивающей точность геометрических размеров
При автоклавировании образуется уникальная кристаллическая структура, обеспечивающая высокие прочностные харкатеристики
Отвезенных заказов
Котеджных поселков
оценили качество PORITEP
Официальный дилер Poritep по Нижегородской области
проспект Ленина, д.11
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