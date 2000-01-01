Экономия

Суммарная экономия денежных средств составляет до 50% благодаря высокой скорости выполнения работ, безотходному использованию клея при кладке, отсутствию необходимости в использовании электричества, воды, инструмента, транспорта, разгрузки, складирования и хранении. Клей уже готов к работе.

Долговечность

Высокая адгезионная прочность, широкие возможности для передачи нагрузки. Высокая морозоустойчивость, высокая влагостойкость, устойчивость к образованию плесени и грибков.

Теплоизоляция

Клей для кладки ликвидирует мостики холода. Улучшенные теплоизолирующие характеристики достигаются благодаря структуре, препятствующей проникновению воды, водяных паров, воздуха, а также низкой теплопроводности соединения.