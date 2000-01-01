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г. Нижний Новгород, просп. Ленина, д. 11

8(831) 288-02-52

Новый завод газобетонных блоков PORITEP в г. Богородск Нижегородской области

 Купить качественные газобетонные блоки стало проще!

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА 100 %

Произведено на оборудовании Wehrhahn - известного немецкого концерна, лидирующего в Европе и мире. 

Лучшие эксплуатационные характеристики.

Морозостойкость - 100 циклов!

Класс прочности на сжатие - B3.5 при плотности D500!

Коэффициент теплопроводности - 0.11 Вт/м×с

Самый высокий предел огнестойкости - REI 360

Полностью автоматизированное производство

Значительное снижение конечной цены продукта

Экономьте вместе с нами, покупайте качественный строительный материал.

Упаковка поритеп
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Газобетонные блоки PORITEP размеры и характеристики

625х250х300 D500 B3.5

поритеп 625х250х300 D500 B3.5

3 700 Руб./м3

Характеристики

  • Размер, мм 625x250x300
  • Плотность, кг/м3 500
  • Класс прочности B 3.5
  • Теплопроводность, Вт/м*С 0.11
  • Марка морозостойкости F100
  • Упаковка 1.875 м3 (40 шт.)
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625х200х300 D500 B3.5

поритеп 625х200х300 D500 B3.5

3 700 Руб./м3

Характеристики


  • Размер, мм 625x200x300
  • Плотность, кг/м3 500
  • Класс прочности B 3.5
  • Теплопроводность, Вт/м*С 0.11
  • Марка морозостойкости F100
  • Упаковка 1.875 м3 (50 шт.)
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625х250х400 D500 B3.5

поритеп 625х250х400 D500 B3.5

3 700 Руб./м3

Характеристики

  • Размер, мм 625x250x400

  • Плотность, кг/м3 500

  • Класс прочности B 3.5

  • Теплопроводность, Вт/м*С 0.11

  • Марка морозостойкости F100

  • Упаковка 2 м3 (32 шт.)

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В наличии есть размер 625х200х400

  • Упаковка 2 м3 (40 шт.) 

625х250х375 D500 B3.5

поритеп 625х250х375 D500 B3.5

3 700 Руб./м3

Характеристики

  • Размер, мм 625x250x375
  • Плотность, кг/м3 500
  • Класс прочности B 3.5
  • Теплопроводность, Вт/м*С 0.11
  • Марка морозостойкости F100
  • Упаковка 1.875 м3 (32 шт.)
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625х250х350 D500 B3.5

поритеп 625х250х300 D500 B3.5

3 700 Руб./м3

Характеристики


  • Размер, мм 625x250x350
  • Плотность, кг/м3 500
  • Класс прочности B 3.5
  • Теплопроводность, Вт/м*С 0.11
  • Марка морозостойкости F100
  • Упаковка 1.75 м3 (32 шт.)
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625х250х250 D500 B3.5

поритеп 625х250х300 D500 B3.5

3 700 Руб./м3

Характеристики

  • Размер, мм 625x250x250

  • Плотность, кг/м3 500

  • Класс прочности B 3.5

  • Теплопроводность, Вт/м*С 0.11

  • Марка морозостойкости F100

  • Упаковка 1.875 м3 (48 шт.)

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Перегородочные блоки PORITEP размеры и характеристики

625х250х100 D500 B3.5

поритеп 625х250х100 D500 B3.5

3 800 Руб./м3

Характеристики

  • Размер, мм 625x250x100

  • Плотность, кг/м3 500

  • Класс прочности B 3.5

  • Теплопроводность, Вт/м*С 0.11

  • Марка морозостойкости F100

  • Упаковка 1.875 м3 (120 шт.)

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625х250х150 D500 B3.5

поритеп 625х250х150 D500 B3.5

3 800 Руб./м3

Характеристики


  • Размер, мм 625x250x150
  • Плотность, кг/м3 500
  • Класс прочности B 3.5
  • Теплопроводность, Вт/м*С 0.11
  • Марка морозостойкости F100
  • Упаковка 1.875 м3 (80 шт.)
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625х250х50 D500 B3.5

поритеп 625х250х100 D500 B3.5

3 800 Руб./м3

Характеристики

  • Размер, мм 625x250x50

  • Плотность, кг/м3 500

  • Класс прочности B 3.5

  • Теплопроводность, Вт/м*С 0.11

  • Марка морозостойкости F100

  • Упаковка 1.875 м3 (240 шт.)

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Вместе с блоком обычно заказывают:

Инструменты
Кельма (мм)

300 - 830 руб   400 - 900 руб

375 - 850 руб150 - 750 руб

100 - 740 руб

Ножовка
3200 руб
Штроборез
850 руб
заказать инструмент
Уголок
800 руб
Рубанок
800 руб

Шлифовальная доска

800 руб
Плиты перекрытия пустотные (ПБ)
Что такое плита перекрытия ПБ?
Разберемся с маркировкой на примере плиты ПБ-60-15-8-30:
ПБ - плита перекрытия многопустотная, изготовленная методом стендового безопалубочного непрерывного формования.
60 - длина плиты в дм. т.е. 6 метров 0 см.
15 - ширина плиты в дм. т.е. 1 метр 50 см.
8 - расчетная нагрузка, сверх собственной массы измеряется в сотнях кгс/м2.
30 - класс бетона.

Размеры в наличии:
Ширина:  1000 мм
     1200 мм
     1500 мм
Высота:   220 мм
Длина:     от 2000 до 11000 мм
Узнать стоимость плит с доставкой
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Полиуретановый клей BONOLIT

  • Температура применения: от -10°C до +30°C
  • Температура поверхностей: от +10°C до +30°C
  • Температура баллона: от +10°C до +30°C
  • Время коррекции: менее 3 мин.
  • Производительность: до 60 погонных метров
  • Класс огнестойкости: F/B3 (DIN 4102/EN 135011)
  • Цвет: светло-серый
  • Не имеет адгезии: к полиэтилену, полипропилену, тефлону, полиамиду, силикону
  • Расход: 1 полоса для блоков шириной до 15 см (15 м2 стены), 2 полосы для блоков шириной более 15 см (7.5 м2 стены) 
  • Срок годности: 15 месяцев

Экономия

Суммарная экономия денежных средств составляет до 50% благодаря высокой скорости выполнения работ, безотходному использованию клея при кладке, отсутствию необходимости в использовании электричества, воды, инструмента, транспорта, разгрузки, складирования и хранении. Клей уже готов к работе.

Долговечность

Высокая адгезионная прочность, широкие возможности для передачи нагрузки. Высокая морозоустойчивость, высокая влагостойкость, устойчивость к образованию плесени и грибков.

Теплоизоляция

Клей для кладки ликвидирует мостики холода. Улучшенные теплоизолирующие характеристики достигаются благодаря структуре, препятствующей проникновению воды, водяных паров, воздуха, а также низкой теплопроводности соединения.

Спеши заказать блоки с бесплатной доставкой! *

УЧАСТВОВАТЬ В АКЦИИ
Примите участие, срок акции ограничен!
*Подробности акции уточняйте у менеджеров

Доставка по городу и области в день заказа!

Доставка газосиликатных блоков
Бесплатная погрузка вилочным погрузчиком
Доставка в день заказа! Все размеры в наличии на заводе
Все машины оборудованы GPS, доставка блоков контролируется на всем маршруте следования
Наш логист подберет самый оптимальный способ доставки блока на Вашу стройку

Блоки Поритеп - новая формула тепла!

Новый завод газобетонных блоков ПОРИТЕП теперь в Нижнем Новгороде
Видеопрезентация завода ПОРИТЕП в г. Новомичуринск Рязанской области
Клей для блоков
Формула Тепла BONOLIT
Подписание инвест контракта на строительство завода
Открытие второго в России завода ПОРИТЕП в Нижнем Новгороде

Этапы производства строительных блоков PORITEP

Забор сырья

Кремнеземистый компонент, цемент и гипс загружается фронтальным погрузчиком на транспортерную ленту

Шаровая мельница

Смесь подвергается мокрому помолу

Высокочастотные виброиглы

Кратковременное погружение виброигл обеспечивает равномерность смеси

Струнная резка

После камеры предварительного созревания массив подвергается струнной резке, обеспечивающей точность геометрических размеров

Загрузка автоклава
Автоклавирование при температуре 190' и давлении 12 атмосфер
Выгрузка автоклава

При автоклавировании образуется уникальная кристаллическая структура, обеспечивающая высокие прочностные харкатеристики

НАША КОМПАНИЯ В ЧИСЛАХ

2345

Отвезенных заказов

> 20

Котеджных поселков

оценили качество PORITEP

100%

Клиентов довольны качеством блоков

500м3

ячеистого бетона в сутки

Сертификаты на продукцию ПОРИТЕП

Сертификат соотвествия
Пожарный сертификат
Гигиенический сертифкат

Купить блоки ПОРИТЕП в Нижнем Новгороде

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ООО ГК "Альфа-Центр"

Официальный дилер Poritep по Нижегородской области

Альфа-Ценр НН
Офис продаж в Нижнем Новгороде:

проспект Ленина, д.11

(831) 288-02-52, +7 (903) 602-29-07

Все еще остался вопрос?

Можете позвонить руководителю отдела продаж, или написать на почту.

8 963-232-81-86

poritep-nn@mail.ru